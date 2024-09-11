Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана

11:37

Заместитель начальника Службы безопасности в штаб-квартире ООН Кевин О'Хэнлон в интервью Report рассказал о мерах безопасности, принимаемых в связи с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре этого года.

- Прежде всего, нам хотелось бы узнать о встречах, в которых вы приняли участие в Баку, и ваше мнение по организации безопасности.

- С момента объявления о том, что COP29 пройдет в Азербайджане, мы тесно сотрудничаем с государственными органами - Службой безопасности президента, Главным управлением полиции Баку и другими органами безопасности. Я могу с уверенностью сказать, что они очень хорошо подготовились к мероприятию, а также тесно сотрудничают по всем направлениям планирования безопасности. Поэтому я полностью уверен, что мероприятие пройдет в условиях полной безопасности.

- Какие шаги необходимо предпринять, чтобы обеспечить полную безопасность на COP29?

- Наш план безопасности охватывает все аспекты проведения мероприятия. Так, тщательно обсуждены такие вопросы, как работа команды безопасности ООН, обеспечение безопасности на территории, прием глав государств и правительств, министров, а также других представителей. У нас также есть планы внутренних мероприятий для НПО, представителей медиа и технического персонала. Потому что место, где будет проводиться мероприятие, будет работать круглосуточно две недели, здесь будет много людей. У нас также есть планы по доставке, логистике и обслуживанию.

- Как вы отметили, в COP29 будут участвовать высокопоставленные официальные лица. Сколько человек из службы безопасности планируется привлечь для обеспечения безопасности делегаций и предотвращения любых провокаций во время COP29?

- На конференции будут разные зоны. Например, ООН будет в синей зоне, в ней за безопасность будет отвечать ООН. Сюда будет привлечено более 100 профессиональных сотрудников службы безопасности из различных штаб-квартир ООН, в том числе из Нью-Йорка, Женевы, Вены, Найроби, и мы обеспечим безопасность в синей зоне. В месте проведения мероприятия будет создана команда с сотрудниками правительственной службы безопасности, а также частными охранниками. В этой команде будет около тысячи человек.

Помимо этого, будет и зеленая зона. Службы безопасности азербайджанской стороны будут отвечать за эту зону, а также за обеспечение безопасности в аэропорту и отелях. То есть безопасность организована в соответствии со всесторонним планом. Я буду, как уже сказал ранее, отвечать за синюю зону, которая является небольшой частью этого плана.

- Ожидается, что в COP29 примут участие 70-80 тыс. человек. Среди них, вероятно, будут и экоактивисты. Предусмотрен ли механизм для того, чтобы они могли мирно проводить свои акции?

- Гражданское общество играет большую роль в COP. У нас имеется большой опыт работы с организациями гражданского общества, которые приезжают с намерением спасти нашу планету. В синей зоне предусмотрены такого рода мероприятия, но все будет в пределах правил безопасности. НПО и организации гражданского общества, находящиеся в синей зоне, подписывают документ о кодексе поведения, и любое мероприятие, которое будет проводиться здесь, предварительно утверждается организацией и контролируется нашими командами безопасности. У нас имеется положительный опыт в синей зоне, и думаю, что и в этом году все пройдет благополучно.