В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие

Energy China, являясь частью китайской делегации, проведет параллельное мероприятие в павильоне Китая на предстоящей в Баку в ноябре климатической конференции COP29.

Energy China, являясь частью китайской делегации, проведет параллельное мероприятие в павильоне Китая на предстоящей в Баку в ноябре климатической конференции COP29.

Об этом в интервью Report заявил менеджер по Азербайджану китайской компании China Energy International Group Co Шансян Ву.

Шансян Ву отметил, что предстоящая конференция COP29 имеет большое значение для Energy China, которая задействована в сфере возобновляемой энергетики, развитии устойчивой инфраструктурой и борьбы с изменением климата.

"Мы ожидаем увидеть больше положительных действий в рамках глобального перехода к чистым энергетическим системам, стратегии по снижению выбросов углерода и увеличению финансовых обязательств для адаптации к изменениям климата и смягчению их последствий", - поделился своими ожиданиями от COP29 страновой менеджер компании.

Представитель компании считает, что это отличная возможность для Азербайджана продемонстрировать миру свои большие амбиции и действия в области зеленой энергетики. Переговоры по целям, политике и финансированию на COP29 будут доминировать и определять развитие возобновляемой энергетики на ближайшие годы.

С полной версией интервью можно ознакомиться по этой ссылке.