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TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР

TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР Запланированные на конец сентября работы в точке соединения Кипои трубопроводной компанией TAP AG, оператора Трансадриатического газопровода – часть строительных работ, необходимых для обеспечения доступности дополнительных долгосрочных мощностей в начале
Энергетика
12 сентября 2024 г. 10:39
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР

Запланированные на 19 сентября инфраструктурные работы в рамках расширения Трансадриатического газопровода (TAP) не приведут к снижению объемов поставок газа по этому трубопроводу.

Об этом заявили Report в трубопроводной компании TAP AG, являющейся оператором Трансадриатического газопровода.

"Как известно, инфраструктурные работы запланированы на период с 19-го по 30 сентября на точке соединения (IP) Кипой на греческо-турецкой границе, где TAP соединяется с Трансанатолийским газопроводом. Ожидается, что эти работы не повлияют на объемы газа, транспортируемого по ТАР", - подчеркнули в TAP AG.

В компании напомнили, что по итогам рыночного тестирования 2021 года были приняты обязательства, которые позволят увеличить пропускную способность трубопровода еще на 1,2 млрд кубометров в год к 1 января 2026 года.

"Работы, которые мы запланировали на IP Кипой, являются частью строительных работ, необходимых для предоставления дополнительных мощностей TAP в начале 2026 года. На этой точке соединения мы установим дополнительно один компрессорный агрегат мощностью около 15 МВт на существующей компрессорной станции и проведем модернизацию здешнего оборудования", - отметили в компании.

Ранее управляющий директор TAP AG Лука Скиепатти (Luca Schieppati) в интервью Report заявил, что это первый этап проекта расширения газопровода, и он финансируется за счет собственных средств TAP. Бюджет проекта составляет около 132 млн евро.

Поставки азербайджанского газа по TAP начались с 31 декабря 2020 года.

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Версия на азербайджанском языке TAP AG: Sentyabrda planlaşdırılan infrastruktur işləri TAP ilə qazın tədarük həcminə təsir göstərməyəcək
Версия на английском языке TAP AG: September infrastructure work won't affect gas supply volumes via TAP

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