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Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места

Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места Азербайджанская борчиха Гезаль Зутова, которая выступает в весе 87 кг, поделилась своими впечатлениями о проходящих в Казахстане V-х Всемирных Игр кочевников и о сложностях борьбы “Алыш”.
Индивидуальные
11 сентября 2024 г. 15:29
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места

Азербайджанская борчиха Гезаль Зутова, которая выступает в весе 87 кг, поделилась своими впечатлениями о проходящих в Казахстане V-х Всемирных Играх кочевников и о сложностях борьбы “Алыш", в которой она смогла завоевать бронзовую награду.

Как сообщила Зутова казахстанскому бюро Report, игры организованы отлично, спортсмены обеспечены всем необходимым, им оказывается любая помощь.

“Нам очень понравился Казахстан, я и раньше приезжала и в Алматы, и в Астану. Здесь люди очень хорошие, очень внимательны к спортсменам, оказывают им любую необходимую помощь. Организация соревнований очень хорошая”, - сказала Зутова.

Она сообщила, что вчера, 10 сентября, провела три поединка в борьбе за призовые места, в одной из которых одержала победу, в двух - уступила соперницам. Сегодня спортсменка провела еще три непростые схватки в таком виде казахстанской борьбы как "Алыш". В первых двух фаворитка команды борцов Азербайджана с легкостью победила спортсменок из Турции и Туркменистана, в третьей - уступила сопернице из Кыргызстана.

"Я занимаюсь спортом 25 лет. У меня возникли определенные трудности в поединках из-за разницы в весе. Мой вес почти в два раза меньше кыргызской спортсменки (130-140 кг), меня же включили в высшую весовую категорию 87+. Я даже не смогла ее сдвинуть с места", - объяснила она свое поражение в третьем бою.

"Нас 22 человека в нашей весовой категории. Сейчас еще одна наша девочка поборолась и выиграла, так что мы получили еще одну бронзу", - сказала Гюзель, которая и сама стала бронзовым призером в "Алыш".

Зутова отметила, что в Астану приехали сильнейшие борцы мира из Японии, Китая, Америки и других стран мира.

Первый день V-х Всемирных Игр кочевников принес в копилку национальной сборной Азербайджана четыре медали: две серебряных и две бронзовых.

Всего в столицу Казахстана для участия в Играх из Азербайджана прибыло 50 человек, треть из которых спортсмены по силовым видам спорта.

А общее число спортсменов на пятых по счету Играх кочевников в Астане - две с половиной тысячи атлетов из 90 стран мира.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Zutova on her bout in World Nomad Games: 'I couldn't even move her from the spot'

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