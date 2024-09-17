В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата

В банковском секторе Азербайджана в последующие годы планируется проведение стресс-тестов, связанных с климатическими рисками.

В банковском секторе Азербайджана в последующие годы планируется проведение стресс-тестов, связанных с климатическими рисками.

Об этом в ответ на запрос Report заявили в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

В ведомстве отметили, что их проведение предусмотрено планом действий в рамках "Дорожной карты по устойчивому финансированию на 2023-2026 годы".

"В первую очередь будет создана база данных для проведения тестирования, а затем результаты этих тестов будут проанализированы для разработки соответствующих мер.

Проведение климатических стресс-тестов является важной частью повестки ЦБА, связанной с обеспечением устойчивости к рискам. В ближайшее время в рамках сотрудничества с международными партнерами начнется подготовительная работа в этом направлении", - отметили в Центробанке.

Отметим, что "Дорожная карта по устойчивому финансированию" предусматривает важность принятия неотложных мер по снижению влияния изменения климата и экологических рисков. Климатические риски влияют на финансовые институты через физические и переходные риски. Физические риски включают прямые последствия изменения климата, такие как наводнения и засухи, а переходные риски связаны с процессом перехода к низкоуглеродной экономике. Эти риски актуальны для экономики и финансового сектора Азербайджана как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.