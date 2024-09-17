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Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара

Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара Арестован бывший председатель правления Управления Приморского бульвара Ильгар Мустафаев.
Происшествия
17 сентября 2024 г. 16:12
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара

Арестован бывший председатель правления Управления Приморского бульвара Ильгар Мустафаев.

Согласно информации, полученной Report, И. Мустафаева обвиняют в особо крупном хищении и превышении должностных полномочий. Ему были предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение или растрата с причинением значительного ущерба) и 308 (Злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса АР.

В отношении Ильгара Мустафаева Бинагадинским районным судом избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца 20 дней.

Отметим, что несколько дней назад Счетная палата провела аудит использования государственных средств и имущества в Управлении Приморского бульвара. Собранные по итогам аудита материалы были направлены в Генеральную прокуратуру.

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