Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара

Арестован бывший председатель правления Управления Приморского бульвара Ильгар Мустафаев.

Арестован бывший председатель правления Управления Приморского бульвара Ильгар Мустафаев.

Согласно информации, полученной Report, И. Мустафаева обвиняют в особо крупном хищении и превышении должностных полномочий. Ему были предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение или растрата с причинением значительного ущерба) и 308 (Злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса АР.

В отношении Ильгара Мустафаева Бинагадинским районным судом избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца 20 дней.

Отметим, что несколько дней назад Счетная палата провела аудит использования государственных средств и имущества в Управлении Приморского бульвара. Собранные по итогам аудита материалы были направлены в Генеральную прокуратуру.