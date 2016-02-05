Россия планирует поставить до 15 тыс. вагонов в Иран, Азербайджан, Казахстан, Египет и на Кубу

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Россия планирует поставить до 15 тыс. вагонов различных типов в Иран, Азербайджан, Казахстан, Египет и на Кубу. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в материалах Минпромторга РФ.

По информации, Минпромторг РФ работает над программой развития российского экспорта, в рамках которой министерство организовало ряд бизнес-миссий в страны, которые рассматриваются как новые рынки.

В декабре 2015 года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщал, что Внешэкономбанк выделит коммерческие кредиты для поставок российских вагонов в Иран. По словам Мантурова, ВЭБ предоставит коммерческие кредиты с компенсацией процентных ставок, которая предоставляется Минпромторгом РФ для того, чтобы "обеспечить иранским заказчикам российской техники наши кредиты на конкурентных условиях".