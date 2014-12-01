РФ и Турция подписали восемь совместных документов

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина Россия и Турция подписали восемь совместных документов, в том числе о сотрудничестве в различных областях экономики.

Так, "Газпром" и БОТАШ Петролеум Пайплайн Корпорейшен подписали Меморандум о взаимопонимании, а министры энергетики двух стран - протокол 13-го заседания смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово- экономическому сотрудничеству.

Также подписан Меморандум о взаимопонимании между "Российским энергетическим агентством" Минэнерго РФ и Министерством энергетики и природных ресурсов Турции в области энергоэффективности, энергосбережения и возобновляемых источников энергии.

Глава "Росатома" Сергей Кириенко и министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз скрепили подписями Меморандум о взаимопонимании по подготовке кадров для атомной отрасли и смежных отраслей, информирует Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Кроме того подписано Совместное заявление министра экономического развития РФ и министра экономики Турции по продвижению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между РФ и Турцией.

Также подписаны Меморандум о взаимопонимании в сфере малого и среднего предпринимательства между Министерством экономического развития РФ и Государственной организацией по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства; Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты РФ и Министерством труда и социального обеспечения Турции о сотрудничестве в сфере труда, социального обеспечения и занятости.

Министры юстиции двух стран Александр Коновалов и Бекир Боздаг подписали Договор между РФ и Турцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче.