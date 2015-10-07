По результатам опроса в Турции лидирует правящая партия

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Количество избирателей, которые на парламентских выборах 1 ноября проголосуют за правящую партию справедливости и развития (ПСР), выросло на 1,7%.

Как сообщает Report, эти данные отразились в результатах опроса, проведенного центром социальных исследований ANDY-AR.

Согласно информации, в ходе опроса на вопрос "За какую партию проголосуете 1 ноября?" 42,6% респондентов назвали ПСР (на выборах 7 июня партия набрала 40,9% голосов), 27,1% - Республиканскую народную партию (РНП) (7 июня - 25%), 15,2% - Партию националистического движения (ПНД) (7 июня - 16,3%), 12,1% - Демократическую партию народов (ДПН) (7 июня - 13,1%).

На выборах 7 июня за остальные партии проголосовали 4,7% избирателей, а по результатам опроса ANDY-AR их количество составило 3%.