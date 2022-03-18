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Режим закрытого неба на юге России продлили до 26 марта

Режим закрытого неба на юге России продлили до 26 марта Ограничение работы аэропортов Кубани и ряда городов юга России продлили до 26 марта.
В регионе
18 марта 2022 г. 09:42
Режим закрытого неба на юге России продлили до 26 марта

Ограничение работы аэропортов Кубани и ряда городов юга России продлили до 26 марта.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе ГК "Аэродинамика" (управляет аэропортами Сочи, Краснодара, Анапы и Геленджика ). Ранее действие режима продлевалось трижды — его срок действия истекает 20 марта.

На фоне обострения ситуации в Украине режим ограничения полетов над югом России неоднократно продлевался. Изначально ограничение действовало до 1 марта, потом его продлевали до 8 марта, 14 марта и 20 марта.

Ранее страны ЕС, Великобритания, США, Канада, Австралия и Новая Зеландия закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия ввела зеркальные меры. Кроме того, Росавиация рекомендовала российским самолетам приостановить международные полеты.

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