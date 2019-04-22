Чавушоглу: Решение США по импорту нефти из Ирана не будет служить региональному миру и стабильности

Решение США не продлевать режим исключения из нефтяных санкций против Ирана для ряда стран нанесет вред иранскому народу, Турция отвергает такой односторонний подход.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом написал в своем Twitter глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Решение США прекратить исключения из санкций по импорту нефти из Ирана не будет служить региональному миру и стабильности, оно нанесет вред иранскому народу. Турция отвергает односторонние санкции и ограничения по своим отношениям с соседями", - написал Чавушоглу.

Белый дом сообщил в понедельник о том, что президент США Дональд Трамп принял решение, что больше не будет продлевать режим исключения из нефтяных санкций против Ирана для ряда стран. Речь идет о предыдущей отсрочке до начала мая для ряда стран (Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи и Турции) по покупке иранской нефти в связи с введением санкций против страны.