Рейтинг Пашиняна упал до рекордно низких показателей

Рейтинг премьер-министра Армении Никола Пашиняна упал до исторического минимума, составив в марте 8%.

Рейтинг премьер-министра Армении Никола Пашиняна упал до исторического минимума, составив в марте 8%.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, эти данные опубликовало представительство соцслужбы Gallup International в Армении.

"Если в январе 2023 его деятельность положительно оценили 13,8% респондентов, а в марте - 16,2%, то в марте 2024 года только 8% опрошенных положительно оценили его деятельность, а 75% - отрицательно", - сказал глава представительства Gallup International Арам Навасардян.

Социологический опрос проводился в конце марта по телефону, в нем принял участие 1 101 человек. Погрешность составляет 3%.