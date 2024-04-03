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Рейтинг Пашиняна упал до рекордно низких показателей

Рейтинг Пашиняна упал до рекордно низких показателей Рейтинг премьер-министра Армении Никола Пашиняна упал до исторического минимума, составив в марте 8%.
В регионе
3 апреля 2024 г. 15:09
Рейтинг Пашиняна упал до рекордно низких показателей

Рейтинг премьер-министра Армении Никола Пашиняна упал до исторического минимума, составив в марте 8%.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, эти данные опубликовало представительство соцслужбы Gallup International в Армении.

"Если в январе 2023 его деятельность положительно оценили 13,8% респондентов, а в марте - 16,2%, то в марте 2024 года только 8% опрошенных положительно оценили его деятельность, а 75% - отрицательно", - сказал глава представительства Gallup International Арам Навасардян.

Социологический опрос проводился в конце марта по телефону, в нем принял участие 1 101 человек. Погрешность составляет 3%.

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Версия на английском языке Pashinyan’s rating drops to record lows

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