Разведка Ирана сообщила о попытке покушения на главу подразделения КСИР

Разведка Ирана сообщила о предотвращении покушения на главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть ВС Ирана) Касема Сулеймани, сообщает Report со ссылкой на Tasnim.Как сообщил глав разведки Корпуса стражей исламской революции Хосейн Тайеб, "группа террористов" при помощи 350-500 килограммов взрывчатки планировала подорвать место, где во время религиозного траура Ашура, проходившего в этом году в начале сентября, должен был появиться высокопоставленный военный.
Разведка Ирана сообщила о попытке покушения на главу подразделения КСИРРазведка Ирана сообщила о попытке покушения на главу КСИР
https://report.az/storage/news/f36b59e95be3b3539d9a3b3087ef7369/8c10db1c-21a7-4ed4-9616-0523b9fae3b1_292.jpg
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