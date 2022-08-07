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Разведка Британии сообщила о ликвидации по меньшей мере 10 генералов РФ в Украине

Разведка Британии сообщила о ликвидации по меньшей мере 10 генералов РФ в Украине С начала войны украинская армия ликвидировала по меньшей мере 10 российских генералов. Вместе с тем неудачи войск РФ привели к устранению с позади как минимум 6 российских командиров.
В регионе
7 августа 2022 г. 13:45
Разведка Британии сообщила о ликвидации по меньшей мере 10 генералов РФ в Украине

С начала войны украинская армия ликвидировала по меньшей мере 10 российских генералов. Вместе с тем неудачи войск РФ привели к устранению с позади как минимум 6 российских командиров.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

По данным британской разведки, лишились постов командующие Восточного и Западного военных округов РФ. Генерал-полковник А. Чайка был уволен с должности командующего ВПЛ в мае 2022 года.

Еще один российский генерал А. В. Дворников был смещен после того, как получил общее командование операцией в Украине, а генерал Сергей Суровикин принял командование Южным группировкой войск от генерала Г. В. Жидка.

Отмечается, что влияние этих увольнений усиливается тем, что на войне в Украине погибли по меньшей мере 10 российских генералов. Совокупный эффект от такого состояния командования, вероятно, усугубляет тактические и оперативные проблемы России.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya kəşfiyyatı: “Ukraynada ən azı 10 rus generalı öldürülüb”

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