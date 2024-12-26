Рати Ионатамишвили: Доверие к Human Rights Watch утрачено

Член парламентского большинства Грузии Рати Ионатамишвили прокомментировал отчет неправительственной организации Human Rights Watch, отметив ее сомнительную репутацию.
Как сообщает Report, депутат заявил, что организация часто распространяет дезинформацию и повторяет необоснованные утверждения.
"Из-за многократного повторения и тиражирования подобных историй доверие к этой организации утрачено", — подчеркнул Ионатамишвили.
Он также отметил, что темы, связанные со здоровьем экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, преподносятся как случаи пыток, что не соответствует действительности.
"Их цель — не отражение реальности, а создание дезинформационной среды", — заявил он.