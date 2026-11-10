Гидеон Саар может занять пост главы МВД Израиля

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар может также занять пост главы министерства внутренних дел страны.

Как сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом говорится в заявлении партии "Ликуд".

Вопрос о назначении Саара на должность главы МВД будет вынесен на голосование на заседании Кабмина 11 ноября. Изначально эту должность предложили главе парламентской фракции "Ликуд" Офиру Кацу, однако он отказался от нее, заявив, что намерен сосредоточиться на работе фракции.

Пост министра внутренних дел оставался вакантным с июля 2025 года, когда в отставку ушел представитель партии ШАС Моше Арбель. После его ухода ряд полномочий главы ведомства перешел к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.