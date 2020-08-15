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Раскрыты детали санкций ЕС против Беларуси

Раскрыты детали санкций ЕС против Беларуси Главы МИД ЕС решили, что в отношении Беларуси будут введены санкции
В регионе
15 августа 2020 г. 17:05
Раскрыты детали санкций ЕС против Беларуси

Санкции ЕС в отношении Беларуси будут только персональными.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на пресс-конференции после встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Варшаве в субботу.

Чапутович напомнил, что в пятницу главы МИД ЕС решили, что в отношении Белоруссии будут введены санкции и начали формировать санкционный список.

Мы дискутировали о том, как сделать так, чтобы санкции не ударили в обычных людей. Мы решили, что мы должны избегать этого. Санкциями должны быть объяты лица на руководящих постах", - сказал он.

Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками.

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