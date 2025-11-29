Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Расходы госбюджета Грузии на 2026 год прогнозируются в размере $13,5 млрд

    29 ноября, 2025
    • 11:52
    Правительство Грузии представило в парламент страны окончательный проект государственного бюджета на 2026 год.

    По информации грузинского бюро "Report", расходная часть консолидированного бюджета, по данным Министерства финансов, составляет 36,3 млрд лари (примерно $13,5 млрд - прим. ред.).

    Реальный экономический рост Грузии в 2026 году прогнозируется в размере 5%, а в среднесрочном периоде - 5,3%.

    Согласно информации Минфина, номинальный объем ВВП определен на уровне 114,1 млрд лари (примерно $42,2 млрд - прим. ред.).

    По сравнению с предыдущим вариантом проекта, прогноз ВВП на 2026 год увеличен на 3,6 млрд лари ($1,3 млрд - прим.ред.). Ожидается, что ВВП на душу населения превысит $11 300.

    Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 2,5% от ВВП, а государственный долг - 33,4% от ВВП.

    Следует отметить, что в информации Министерства финансов не указана доходная часть государственного бюджета.

    Gürcüstanın 2026-cı il üçün dövlət büdcəsinin xərcləri 13,5 milyard dollar proqnozlaşdırılır
