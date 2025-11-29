İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Gürcüstanın 2026-cı il üçün dövlət büdcəsinin xərcləri 13,5 milyard dollar proqnozlaşdırılır

    Region
    • 29 noyabr, 2025
    • 11:42
    Gürcüstanın 2026-cı il üçün dövlət büdcəsinin xərcləri 13,5 milyard dollar proqnozlaşdırılır

    Gürcüstan hökuməti 2026-cı ilin dövlət büdcəsi üzrə yekun layihəni parlamentə təqdim edib.

    "Report"un Gürcüstan bürosunun məlumatına görə, Maliyyə Nazirliyi icmal büdcənin xərc hissəsinin 36,3 milyard lari (təqribən 13,5 milyard dollar – red.) təşkil edir.

    Nazirliyin açıqlamasında qeyd olunub ki, 2026-cı il üçün real iqtisadi artımın 5%, ortamüddətli dövrdə isə 5,3% olacağı proqnozlaşdırılır.

    Məlumata əsasən, ÜDM-in nominal həcmi 114,1 milyard lari (təqribən 42,2 milyard dollar – red.) səviyyəsində müəyyən edilib. Qeyd olunub ki, layihənin əvvəlki variantı ilə müqayisədə 2026-cı ilin ÜDM proqnozu 3,6 milyard lari (1,3 milyard dollar – red.) artırılıb.

    Adambaşına düşən ÜDM-in 11 300 ABŞ dollarını keçəcəyi gözlənilir.

    Büdcə kəsirinin ÜDM-in 2,5%-i, dövlət borcunun isə ÜDM-in 33,4%-i təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılıb.

    Qeyd edək ki, Maliyyə Nazirliyinin məlumatında dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsi göstərilməyib.

    Gürcüstan dövlət büdcəsi
    Расходы госбюджета Грузии на 2026 год прогнозируются в размере $13,5 млрд

    Son xəbərlər

    12:22

    Kiyevdə yaralananların sayı 16-ya çatıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    12:19
    Foto

    FHN Qəbələ aeroportunda təlim keçirib

    Daxili siyasət
    12:12

    Səfir: Növbəti tədris ilində 100-dən çox azərbaycanlı tələbənin Malayziyada ali təhsil alacağını proqnozlaşdırırıq

    Elm və təhsil
    12:11

    Polşa Rusiyanın Ukraynaya zərbələri səbəbindən qırıcılarını havaya qaldırıb

    Digər ölkələr
    12:05

    Xətai rayonu ərazisində nəqliyyat vasitəsini narkotikin təsiri altında sürən sürücü saxlanılıb

    Hadisə
    12:03
    Foto

    Azərbaycana qanunsuz 11 kiloqrama yaxın qızıl gətirilməsinin qarşısı alınıb

    Biznes
    11:59

    Səfir: Azərbaycan ilə Malayziya təhsil və tələbə mübadiləsi sahəsində əlaqələri genişləndirməkdə maraqlıdır

    Xarici siyasət
    11:58

    Müxalifət liderlərindən biri Tbilisi Məhkəməsinin dəftərxanasını yandırmağa cəhd edib

    Region
    11:58

    "Bayraktar Teknoloji Azərbaycan" rəsmisi: "İKT Karyera Sərgisi" kimi sərgilər çox faydalı olacaq"

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti