Рахмон и Пашинян обсудили работу межправкомиссии по экономическому сотрудничеству

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили активизацию деятельности Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в рамках заседания Совета глав государств СНГ.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президент Таджикистана.

На встрече были обсуждены вопросы развития сотрудничества между двумя странами. Было подчеркнуто, что договорно-правовая база охватывает важные сферы и позволяет реализовать потенциал сторон в областях, представляющих взаимный интерес.

"Большое внимание было уделено развитию сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, "зеленой" энергетики, промышленности, в том числе промышленной кооперации. Была признана необходимой активизация деятельности Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Среди других обсуждаемых тем - увеличение объема товарооборота, наращивание взаимной торговли с использованием имеющихся возможностей, а также организация и проведение торговых форумов. Отдельное внимание было уделено развитию межпарламентского диалога", - сообщает пресс-служба.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам взаимодействия в рамках международных и региональных организаций, включая ООН.