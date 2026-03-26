Рахмон и Мирзиёев проведут I заседание Высшего межгосударственного совета

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с государственным визитом в Ташкент, где проведет переговоры на высшем уровне с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Государственный визит Эмомали Рахмона, пройдет 26-27 марта, он посетит Ташкент и Бухару.

В рамках визита запланированы встречи и переговоры на высшем уровне, проведение первого заседания Высшего межгосударственного совета, подписание значительного числа новых документов о сотрудничестве, а также проведение межрегионального бизнес-форума и целого ряда культурных мероприятий, в том числе Вечера дружбы и Дней культуры Таджикистана в Узбекистане.