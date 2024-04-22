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Рахмон и Кэмерон обсудили расширение связей между Таджикистаном и Британией

Рахмон и Кэмерон обсудили расширение связей между Таджикистаном и Британией Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял министра иностранных дел, содружества и развития Великобритании Дэвида Кэмерона, который начал свое турне по Центральной Азии с Таджикистана. В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами
В регионе
22 апреля 2024 г. 16:13
Рахмон и Кэмерон обсудили расширение связей между Таджикистаном и Британией

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял министра иностранных дел, содружества и развития Великобритании Дэвида Кэмерона, который начал свое турне по Центральной Азии с Таджикистана. В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Таджикистана.

"Мы считаем Великобританию важным партнером в Западной Европе. Наша страна уделяет большое внимание развитию и укреплению многогранных отношений с Королевством", - отметил в начале беседы Рахмон.

Кэмерон, в свою очередь, выразил удовлетворение заметным расширением многогранных отношений между двумя странами.

В ходе встречи стороны обсудили отношения двух стран в политической, экономической, торговой, культурной и гуманитарной сферах.

Одной из важных тем встречи стало расширение межпарламентских связей. Было признано необходимым привлечение инвестиций Королевства в горнодобывающую, металлургическую, легкую, пищевую, фармацевтическую и сельскохозяйственную отрасли Таджикистана.

Стороны также выразили заинтересованность в развитии сотрудничества в направлении производства "зеленой энергии" и перехода к "зеленой экономике".

Другими темами сегодняшней встречи стали налаживание сотрудничества стран в направлении решения водно-климатических проблем, трудовой миграции, открытия авиационных маршрутов между странами.

Кэмерон 22-23 апреля посетит Кыргызстан с официальным визитом, где проведет переговоры с президентом Садыром Жапаровым и главой Кабмина Акылбеком Жапаровым.

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Версия на азербайджанском языке Emoməli Rəhmon ilə Devid Kemeron Tacikistan-Britaniya əlaqələrini müzakirə ediblər

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