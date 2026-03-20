Рафаэль Гросси: Удары не уничтожат ядерный потенциал Ирана

Военные операции против ядерных объектов Ирана, несмотря на разрушения, не способны уничтожить накопленный страной опыт и технические возможности.

Как передает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Самое важное - это то, что запасы урана, обогащенного до 60%, по-прежнему остаются на месте", - отметил он.

Гросси добавил, что стороны будут вынуждены вернуться к переговорам для достижения устойчивого и долгосрочного решения:

"Нам нужны США и Иран за столом переговоров. Агентство может помочь. Возможно, усилия Омана будут возобновлены, но это уже вопрос политических дискуссий".

Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по объектам, связанным с США и их союзниками в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.