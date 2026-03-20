Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан

    Рафаэль Гросси: Удары не уничтожат ядерный потенциал Ирана

    В регионе
    • 20 марта, 2026
    • 01:47
    Рафаэль Гросси: Удары не уничтожат ядерный потенциал Ирана

    Военные операции против ядерных объектов Ирана, несмотря на разрушения, не способны уничтожить накопленный страной опыт и технические возможности.

    Как передает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

    "Самое важное - это то, что запасы урана, обогащенного до 60%, по-прежнему остаются на месте", - отметил он.

    Гросси добавил, что стороны будут вынуждены вернуться к переговорам для достижения устойчивого и долгосрочного решения:
    "Нам нужны США и Иран за столом переговоров. Агентство может помочь. Возможно, усилия Омана будут возобновлены, но это уже вопрос политических дискуссий".

    Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по объектам, связанным с США и их союзниками в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Рафаэль Гросси
    Qrossi: İranın nüvə təcrübəsi məhv edilə bilməz
    Последние новости

