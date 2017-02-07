Работники завода "Рустави Азот" провели акцию в центре Тбилиси

Тбилиси. 7 февраля. REPORT.AZ/ Массово уволенные работники завода "Рустави Азот" 7 февраля провели акцию протеста на центральной площади Революции роз в Тбилиси.

Как передает грузинское бюро Report, собравшиеся на площади рабочие далее двинулись к Площади свободы. Участники шествия вдоль проспекта Руставели скандировали лозунги "Солидарность трудящихся", "Мы солидарны", "Свобода". Протестующие несколько раз пытались блокировать движение на проспекте, в результате чего образовалась километровая пробка. После вмешательства полиции они открыли дорогу, четверо человек задержаны.

Шествие-митинг продолжилось на Площади свободы, перед Банком Грузии - новым инвестором завода "Рустави Азот". Демонстранты требовали восстановления на работе уволенных работников, увеличения заработной платы, компенсации безработным.

Один из участников акции, работающий на заводе Гиоргий Абжандадзе сообщил грузинскому бюро Report, что новый инвестор завода - Банк Грузии уволил на днях 350 человек: "Ожидается увольнение еще около тысячи рабочих. После предыдущих протестов руководство завода приняло решение об уплате попавшим или планируемым попасть под сокращение работникам 1500 лари (500 лари за каждый месяц) в течение трех месяцев. Это не устраивает рабочих, которые и без того находятся в плачевном положении. Большинство из них имеют кредиты в банках. Если их не обеспечить работой, их положение станет еще хуже".

Протестующие также зажгли факел и окутали территорию дымом.