Гуревич: Азербайджан – это островок безопасности и процветания в непростом регионе

Азербайджан – это островок безопасности и процветания в неспокойном регионе.

Азербайджан – это островок безопасности и процветания в очень непростом регионе, страна стремится к собственному развитию и хорошим отношениям со всеми соседями.

Как сообщает Report об этом в эфире израильского "Канала 9" заявил Роман Гуревич, политехнолог, почетный посол Всемирного Еврейского агентства "Сохнут" в Азербайджане.

"У Азербайджана непростые отношения с Ираном, естественно с Арменией после этих 30 лет оккупации. Азербайджан - это тот самый островок стабильности, который стремится к экономическому процветанию и партнерству. И это не от слабости происходит - азербайджанская армия показала свою силу, мощь," - сказал Роман Гуревич.

Комментируя новость о планах по открытию посольства Азербайджана в Израиле, Гуревич оценил это как очень положительный момент, так как Азербайджан – это близкий друг и стратегический партнер Израиля.

"Наши хорошие отношения – путь к урегулированию конфликтов. Дружеские связи и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Израилем служат стабильности в регионе, а не против кого-то", - сказал он. Причем, подчеркнул Р. Гуревич, и Израиль, и Азербайджан умеют защищать свои национальные интересы, "тут никакого сомнения быть не может".

Рассказывая про свою недавнюю поездку в Азербайджан, на освобожденные после 30-летней оккупации территории страны, Р. Гуревич отметил, что здесь нет ни одного уцелевшего дома и все усеяно минами. Комментируя видеокадры разрушений, он отметил, что это – все, что осталось от некогда цветущих деревень, виноградников – выжженная земля.

"Я ездил по всему Карабаху, был в Шуше, Зангилане и др. местах. Во-первых, здесь особо не походишь – все заминировано. Можно пытаться стереть память о другом народе, которому эта земля принадлежит, можно почему-то ненавидеть своих соседей", - сказал политтехнолог, - Но, то что произошло здесь… - это планомерная работа,...тупой бизнес" - сказал он. По его словам, дома со всем их содержимым продавали Ирану. Рассказывали, как тогдашние беженцы ездили в Иран и на рынке находили свою мебель, вещи, выставленные на продажу.

В передаче было также прямое подключение к протестующим азербайджанским экологам и активистам на дороге Шуша-Ханкенди у поста российских миротворцев, временно размещенных на территории Азербайджана в Карабахе.

Один из них, Аднан Хусейн, рассказал, что никакого противостояния с военными РМК нет, азербайджанские активисты требуют возможности провести мониторинг месторождений золота и меди, незаконно эксплуатируемые армянской стороной. "Никаких конфликтов с миротворцами нет, нет провокаций ни с нашей, ни с их стороны", - сказал он.