Пять человек пострадали в РФ в результате ДТП с участием 20 машин
В регионе
- 26 января, 2026
- 12:36
Около 20 машин попали в ДТП на трассе М-4 "Дон" в районе Горячего Ключа (Краснодарский край РФ).
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
По данным прокуратуры Краснодарского края, пять человек доставлены в больницу.
