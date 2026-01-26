Пять человек пострадали в РФ в результате ДТП с участием 20 машин

Около 20 машин попали в ДТП на трассе М-4 "Дон" в районе Горячего Ключа (Краснодарский край РФ).

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

По данным прокуратуры Краснодарского края, пять человек доставлены в больницу.