    Пять человек пострадали в РФ в результате ДТП с участием 20 машин

    В регионе
    • 26 января, 2026
    • 12:36
    Пять человек пострадали в РФ в результате ДТП с участием 20 машин

    Около 20 машин попали в ДТП на трассе М-4 "Дон" в районе Горячего Ключа (Краснодарский край РФ).

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

    По данным прокуратуры Краснодарского края, пять человек доставлены в больницу.

