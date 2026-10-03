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    Пять человек погибли при пожаре на химзаводе в Подмосковье

    В регионе
    • 03 октября, 2026
    • 18:48
    Пять человек погибли при пожаре на химзаводе в Подмосковье

    Пять человек погибли в результате пожара на Краснозаводском химическом заводе в Московской области.

    Как передает Report со ссылкой на местные власти, тела погибших были обнаружены при разборе завалов на территории предприятия.

    Поисково-спасательные работы и ликвидация последствий пожара завершены.

    Возгорание произошло вечером 1 октября в одном из производственных корпусов предприятия в Краснозаводске Сергиево-Посадского городского округа. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м, обрушение конструкций произошло на площади 2 тыс. кв. м.

    Из здания были эвакуированы 40 человек. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Пожар (возгорание) Химический завод Российская Федерация (РФ)
    Rusiyada kimya zavodunda yanğın nəticəsində beş nəfər ölüb
    Five killed in fire at chemical plant in Moscow region
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