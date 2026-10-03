Пять человек погибли при пожаре на химзаводе в Подмосковье

Пять человек погибли в результате пожара на Краснозаводском химическом заводе в Московской области.

Как передает Report со ссылкой на местные власти, тела погибших были обнаружены при разборе завалов на территории предприятия.

Поисково-спасательные работы и ликвидация последствий пожара завершены.

Возгорание произошло вечером 1 октября в одном из производственных корпусов предприятия в Краснозаводске Сергиево-Посадского городского округа. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м, обрушение конструкций произошло на площади 2 тыс. кв. м.

Из здания были эвакуированы 40 человек. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.