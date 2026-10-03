Пять человек погибли при пожаре на химзаводе в Подмосковье
В регионе
- 03 октября, 2026
- 18:48
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Пять человек погибли в результате пожара на Краснозаводском химическом заводе в Московской области.
Как передает Report со ссылкой на местные власти, тела погибших были обнаружены при разборе завалов на территории предприятия.
Поисково-спасательные работы и ликвидация последствий пожара завершены.
Возгорание произошло вечером 1 октября в одном из производственных корпусов предприятия в Краснозаводске Сергиево-Посадского городского округа. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м, обрушение конструкций произошло на площади 2 тыс. кв. м.
Из здания были эвакуированы 40 человек. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Rusiyada kimya zavodunda yanğın nəticəsində beş nəfər ölüb
Five killed in fire at chemical plant in Moscow region
Последние новости
00:23
NASA перенесло отстыковку Crew Dragon от МКС на 7 октябряДругие страны
00:01
Минуло шесть лет со дня первого ракетного обстрела армянами мирной ГянджиВнутренняя политика
00:00
Минуло шесть лет со дня освобождения Джебраила от армянской оккупацииВнутренняя политика
23:45
В Латвии явка на парламентских выборах оказалась самой низкой за всю историю страны - ОБНОВЛЕНОДругие страны
23:28
Видео
Посольство Азербайджана приняло участие в праздновании Дня германского единстваВнешняя политика
23:16
В Узбекистане два министерства объединили в Министерство образования и наукиВ регионе
23:03
Ираклий Кобахидзе: Грузия выполнила около 90 % обязательств перед ЕСВ регионе
22:51
Арарат Мирзоян завтра посетит с визитом ИранВ регионе
22:41
Фото