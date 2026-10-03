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    Rusiyada kimya zavodunda yanğın nəticəsində beş nəfər ölüb

    Region
    • 03 oktyabr, 2026
    • 19:00
    Rusiyada kimya zavodunda yanğın nəticəsində beş nəfər ölüb

    Rusiyanın paytaxtı Moskvanın eyniadlı vilayətindəki Krasnozavodsk Kimya Zavodunda baş verən yanğın nəticəsində beş nəfər ölüb.

    "Report"un yerli hakimiyyət orqanlarına istinadən məlumatına görə, ölənlərin meyitləri zavoddakı dağıntıların təmizlənməsi zamanı aşkar edilib.

    Axtarış-xilasetmə əməliyyatları və yanğının fəsadlarının aradan qaldırılması başa çatıb.

    Yanğın oktyabrın 1-də axşam Sergiyev Posad şəhər dairəsində zavodun istehsalat binalarından birində baş verib. Yanğın 1 000 kvadrat metr ərazini əhatə edib, 2 000 kvadrat metr ərazidə isə struktur çökməsi baş verib.

    Binadan 40 nəfər təxliyə edilib.

    Yanğının səbəbi və başvermə şəraiti araşdırılır.

    Yanğın hadisəsi Kimya zavodu Ölənlərin sayı Moskva
    Пять человек погибли при пожаре на химзаводе в Подмосковье
    Five killed in fire at chemical plant in Moscow region
    MiniBoss
    MiniBoss

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