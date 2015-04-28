Путин: Ядерный арсенал России сокращен до минимума

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Россия последовательно выполняет все положения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и сократила свой ядерный арсенал до минимального уровня, что является значимым вкладом во всеобщее и полное разоружение. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам Конференции 2015 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Планируем продолжать работу на этом направлении, а также сохранять равновесие между освоением "мирного атома" и укреплением режима нераспространения, включая систему гарантий МАГАТЭ, - отмечает Путин. - Настроены на тесное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами по созданию современной, устойчивой и безопасной архитектуры сотрудничества в области ядерной энергетики".