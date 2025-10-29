Путин: Ядерные технологии "Буревестника" будут задействованы в лунной программе

Ядерные технологии, использованные в "Буревестнике", будут задействованы в лунной программе.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Электроника, используемая в "Буревестнике", уже применяется в космических программах. Россия сможет применить ядерные технологии, использованные в "Буревестнике" и в народном хозяйстве", - сказал он.

Путин отметил, что его преимущество в том, что ядерная силовая установка при сопоставимой мощности с реактором атомной подлодки, в 1 000 раз меньше.

Он также отметил, что РФ вчера провела испытания подводного аппарата "Посейдон". При испытаниях "Посейдона" удалось запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат "прошел определенное количество времени".