Putin: "Burevestnik"də istifadə edilən nüvə texnologiyasını xalq təsərrüfatında tətbiq edəcəyik
Region
- 29 oktyabr, 2025
- 16:09
"Burevestnik"də istifadə olunan nüvə texnologiyaları Ay proqramında tətbiq olunacaq.
"Report"un Rusiya KİV-lərinə istinadən məlumatına görə, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bildirib.
"Burevestnik"də istifadə olunan elektronika artıq kosmik proqramlarda tətbiq olunur. Rusiya "Burevestnik"də istifadə edilən nüvə texnologiyalarını xalq təsərrüfatında da tətbiq edə biləcək", - o qeyd edib.
V.Putin, həmçinin bildirib ki, ötən gün "Poseydon" sualtı aparatı sınaqdan keçirilib.
Son xəbərlər
17:24
8 ayda "Azeri Light" markalı neftin orta qiyməti 73 dolları ötübEnergetika
17:22
Tbilisidə Zəfər Gününə həsr olunmuş konsert keçiriləcəkRegion
17:18
Belarus Azərbaycanın yeni logistika marşrutlarından istifadə etməkdə maraqlıdırİnfrastruktur
17:16
Foto
Azərbaycan Türkiyə ilə sığorta sektorunda əməkdaşlığı gücləndirirMaliyyə
17:14
Səfirlik: Monteneqroda saxlanılan Azərbaycan vətəndaşı ilə bağlı danışıqlar aparılırXarici siyasət
17:14
U-23 Avropa çempionatında iştirak edəcək Azərbaycan cüdoçuları bəlli olubFərdi
17:11
"Xankəndi"nin baş məşqçisi: "Difai"yə mövqe səhvlərindən qollar buraxaraq uduzduq"Futbol
17:10
Baş nazirin müavini: Ağdam Sənaye Şəhərciyində Azərbaycanla Belarus birgə lift istehsal edəcəkBiznes
17:09