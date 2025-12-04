Путин: Возобновление экономических связей РФ и США будет взаимовыгодно
В регионе
- 04 декабря, 2025
- 21:25
Возобновление экономического сотрудничества России и США будет выгодно для обеих стран по многим направлениям.
Как передает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.
Российский лидер сказал, что у президента США Дональда Трампа, помимо всех прочих причин, также есть и экономические причины поспособствовать окончанию российско-украинской войны.
"И экономические тоже. Кстати, это может быть энергетическая и другие сферы тоже. Есть множество областей, где возможно восстановление экономических отношений между США и Россией, и это будет выгодно обеим странам", - сказал Путин.
