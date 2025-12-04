Putin: Rusiya - ABŞ iqtisadi əlaqələrinin bərpası qarşılıqlı fayda verəcək
Region
- 04 dekabr, 2025
- 22:13
Rusiya ilə ABŞ arasında iqtisadi əməkdaşlığın bərpası hər iki ölkə üçün bir çox cəhətdən faydalı olacaq.
"Report"un məlumatına görə, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bunu "India Today" telekanalına müsahibəsində bildirib.
Rusiya lideri bildirib ki, ABŞ Prezidenti Donald Trampın Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sona çatmasına kömək etmək üçün digər səbəblərlə yanaşı, iqtisadi səbəbləri də var.
"İqtisadi səbəblər də var. Yeri gəlmişkən, bura enerji və digər sahələr də daxil ola bilər. ABŞ ilə Rusiya arasında iqtisadi əlaqələrin bərpa edilə biləcəyi bir çox sahə var və bu, hər iki ölkə üçün faydalı olardı", - Putin bildirib.
Son xəbərlər
22:25
Elmar Baxşıyev: "Son 5-6 oyunda "Araz-Naxçıvan"ı tanıya bilmirəm"Futbol
22:19
Azərbaycan Basketbol Liqasının VIII turunda "Naxçıvan" "Lənkəran"a qalib gəlibKomanda
22:13
Putin: Rusiya - ABŞ iqtisadi əlaqələrinin bərpası qarşılıqlı fayda verəcəkRegion
22:07
"Sumqayıt"ın baş məşqçisi: "Qazanılan nəticə yaxşıdır, lakin oyunumuz istədiyim kimi alınmadı"Futbol
21:59
Foto
Azərbaycanla Gürcüstan arasında bir sıra sahələr üzrə əməkdaşlıq müzakirə edilibXarici siyasət
21:51
Bu gündən dekabrın 17-dək Geminid meteor yağışı müşahidə olunacaqElm və təhsil
21:35
Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinin cütləri bəlli olubFutbol
21:35
Xristodulidis: Kipr Aİ-yə sədrliyi dövründə Kiyevin təşkilata inteqrasiyasını dəstəkləyəcəkDigər ölkələr
21:34