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Путин: В глобальной системе международных отношений происходят необратимые изменения

Путин: В глобальной системе международных отношений происходят необратимые изменения В глобальной системе международных отношений происходят необратимые изменения - на смену приходит многополярная модель.
В регионе
7 декабря 2023 г. 15:59
Путин: В глобальной системе международных отношений происходят необратимые изменения

В глобальной системе международных отношений происходят необратимые изменения - на смену приходит многополярная модель.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет".

Российский лидер отметил, что РФ выступает за реально демократическую модель развития глобальной экономики. "США же эксплуатируют и союзников, и другие страны", - добавил он.

По словам Путина, мир вступил в эпоху кардинальных перемен, выстоять сможет только сильная и суверенная страна. Он добавил, что Россия по темпам роста опережает все страны Евросоюза.

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Версия на английском языке Putin: Changes observed in system of international relations
Версия на азербайджанском языке Putin: “Beynəlxalq münasibətlər sistemində dəyişikliklər baş verir”

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