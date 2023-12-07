Путин: В глобальной системе международных отношений происходят необратимые изменения

В глобальной системе международных отношений происходят необратимые изменения - на смену приходит многополярная модель.

В глобальной системе международных отношений происходят необратимые изменения - на смену приходит многополярная модель.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет".

Российский лидер отметил, что РФ выступает за реально демократическую модель развития глобальной экономики. "США же эксплуатируют и союзников, и другие страны", - добавил он.

По словам Путина, мир вступил в эпоху кардинальных перемен, выстоять сможет только сильная и суверенная страна. Он добавил, что Россия по темпам роста опережает все страны Евросоюза.