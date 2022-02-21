Путин: Украина для РФ не просто соседняя страна, это наши близкие и родственники

Путин: Украина для РФ не просто соседняя страна, это наши близкие и родственники

Президент России Владимир Путин в начале телеобращения к гражданам заявил, что его тема касается Украины.

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