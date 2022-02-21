Путин: Украина для РФ не просто соседняя страна, это наши близкие и родственники

Президент России Владимир Путин в начале телеобращения к гражданам заявил, что его тема касается Украины.
Как передает Report, об этом он сказал эфире телеканала "Россия-24".
"Уважаемые граждане России, дорогие друзья, тема моего выступления - события в Украине и то, почему это так важно для нас, для России. Конечно, мое обращение адресовано и нашим соотечественникам в Украине", - отметил Путин.
"Говорить придется обстоятельно и подробно, вопрос очень серьезный", - подчеркнул президент РФ.
Президент РФ заявил, что Украина для России не просто соседняя страна, это наши близкие и родственники.