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Путин: Украина для РФ не просто соседняя страна, это наши близкие и родственники

Путин: Украина для РФ не просто соседняя страна, это наши близкие и родственники Президент России Владимир Путин в начале телеобращения к гражданам заявил, что его тема касается Украины.
В регионе
21 февраля 2022 г. 23:00
Путин: Украина для РФ не просто соседняя страна, это наши близкие и родственники

Президент России Владимир Путин в начале телеобращения к гражданам заявил, что его тема касается Украины.

Как передает Report, об этом он сказал эфире телеканала "Россия-24".

"Уважаемые граждане России, дорогие друзья, тема моего выступления - события в Украине и то, почему это так важно для нас, для России. Конечно, мое обращение адресовано и нашим соотечественникам в Украине", - отметил Путин.

"Говорить придется обстоятельно и подробно, вопрос очень серьезный", - подчеркнул президент РФ.

Президент РФ заявил, что Украина для России не просто соседняя страна, это наши близкие и родственники.

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Версия на азербайджанском языке Putin: “Ukrayna sadəcə qonşu deyil, ukraynalılar ruslarla yoldaşdırlar”

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