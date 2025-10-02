Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    Путин: У России появилось много высокотехнологичных систем оружия

    В регионе
    • 02 октября, 2025
    • 23:37
    Путин: У России появилось много высокотехнологичных систем оружия

    Россия сегодня обладает многими современными высокотехнологичными системами оружия, включая новый ракетный комплекс "Орешник".

    Как передает Report, об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

    "У нас появилось другое гиперзвуковое оружие "Кинжал" и оружие межконтинентальной дальности "Авангард", - продолжил он.

    Путин подчеркнул, что в России могут также появиться новые системы вооружения вслед за "Орешником".

    "У нас может появиться еще, могут появиться другие системы. Мы ничего не забыли из того, что планировали", - сказал Путин, говоря о перспективах Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

    Говоря о договоре, Путин отметил, что если США не нужно будет продление ДСНВ, то Россия последует ее примеру.

    Владимир Путин Россия оружие ДСНВ

    Последние новости

    23:37

    Путин: У России появилось много высокотехнологичных систем оружия

    В регионе
    23:13

    Байрактар: Европа предпринимает противоречивые шаги в вопросе поставок газа из Азербайджана

    Внешняя политика
    23:08

    Министр энергетики: Турция хочет увеличить импорт газа из России, Азербайджана, Туркменистана

    Внешняя политика
    22:46

    Майя Санду: Я поздравила президента Азербайджана с важными шагами на пути к миру с Арменией

    Внешняя политика
    22:35

    Россия введет безвизовый режим для граждан Китая

    В регионе
    22:27

    Президент РФ: Трамп - комфортный собеседник, хоть и любит эпатаж

    В регионе
    22:14

    В Хатаинском районе Баку возникнут перебои в газоснабжении

    Энергетика
    21:55

    Путин считает, что управление в Газе следует передать администрации Аббаса

    В регионе
    21:40

    МИД Венесуэлы: У Азербайджана очень сильная внешняя политика - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    Лента новостей