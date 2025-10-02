Путин: У России появилось много высокотехнологичных систем оружия

Россия сегодня обладает многими современными высокотехнологичными системами оружия, включая новый ракетный комплекс "Орешник".

Как передает Report, об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"У нас появилось другое гиперзвуковое оружие "Кинжал" и оружие межконтинентальной дальности "Авангард", - продолжил он.

Путин подчеркнул, что в России могут также появиться новые системы вооружения вслед за "Орешником".

"У нас может появиться еще, могут появиться другие системы. Мы ничего не забыли из того, что планировали", - сказал Путин, говоря о перспективах Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Говоря о договоре, Путин отметил, что если США не нужно будет продление ДСНВ, то Россия последует ее примеру.