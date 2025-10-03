İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    Putin: Rusiyanın çoxsaylı yüksəktexnologiyalı silah sistemləri mövcuddur

    Region
    • 03 oktyabr, 2025
    • 00:36
    Putin: Rusiyanın çoxsaylı yüksəktexnologiyalı silah sistemləri mövcuddur

    Rusiya bu gün bir çox müasir, yüksək texnologiyalı silah sistemlərinə sahibdir, o cümlədən yeni "Oreşnik" raket kompleksi də bunların arasındadır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin "Valday" beynəlxalq diskussiya klubunun plenar sessiyasında bildirib.

    "Bizim yeni hipersəs "Kinjal" və qitələrarası məsafəyə malik "Avanqard" silahımız da var", - o əlavə edib.

    Putin vurğulayıb ki, Rusiya "Oreşnik"dən sonra da yeni silah sistemləri yarada bilər:

    "Bizdə başqa sistemlər də yaradıla bilər. Planlaşdırdıqlarımızdan heç nəyi unutmadıq", - Putin strateji hücum silahlarının azaldılması müqaviləsinə də toxunub.

    O qeyd edib ki, əgər ABŞ müqavilənin uzadılmasına ehtiyac görməsə, Rusiya da eyni addımı atacaq.

    Vladimir Putin silah raket kompleksi
    Путин: У России появилось много высокотехнологичных систем оружия

    Son xəbərlər

    00:36

    Putin: Rusiyanın çoxsaylı yüksəktexnologiyalı silah sistemləri mövcuddur

    Region
    00:09
    Video

    FIFA prezidenti Azərbaycanı təbrik edib

    Futbol
    00:00

    Suqovuşan qəsəbəsi və Talış kəndinin erməni işğalından azad edilməsindən beş il ötür

    Daxili siyasət
    23:50

    Türkiyədə fabrikdə kütləvi zəhərlənmə olub

    Region
    23:24

    Rusiya Çin vətəndaşları üçün vizasız rejim tətbiq edəcək

    Region
    23:08

    Bayraktar: Avropa Azərbaycandan qaz tədarükü ilə bağlı bir-biri ilə uyğunlaşmayan addımlar atır

    Xarici siyasət
    23:06

    Türkiyəli nazir: Azərbaycan və digər ölkələrdən mümkün olduğu qədər qaz almalıyıq

    Xarici siyasət
    23:05

    Rusiya Prezidenti: Tramp heyrətləndirməyi sevsə də, rahat həmsöhbətdir

    Region
    22:47

    Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında III turun oyunları keçirilib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti