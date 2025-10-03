Putin: Rusiyanın çoxsaylı yüksəktexnologiyalı silah sistemləri mövcuddur
Region
- 03 oktyabr, 2025
- 00:36
Rusiya bu gün bir çox müasir, yüksək texnologiyalı silah sistemlərinə sahibdir, o cümlədən yeni "Oreşnik" raket kompleksi də bunların arasındadır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin "Valday" beynəlxalq diskussiya klubunun plenar sessiyasında bildirib.
"Bizim yeni hipersəs "Kinjal" və qitələrarası məsafəyə malik "Avanqard" silahımız da var", - o əlavə edib.
Putin vurğulayıb ki, Rusiya "Oreşnik"dən sonra da yeni silah sistemləri yarada bilər:
"Bizdə başqa sistemlər də yaradıla bilər. Planlaşdırdıqlarımızdan heç nəyi unutmadıq", - Putin strateji hücum silahlarının azaldılması müqaviləsinə də toxunub.
O qeyd edib ki, əgər ABŞ müqavilənin uzadılmasına ehtiyac görməsə, Rusiya da eyni addımı atacaq.
