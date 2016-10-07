Путин своим указом освободил от должностей более 10 генералов МВД России

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин освободил своим указом от должности более 10 генералов МВД. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить от должности генерал-майора полиции Веденова Леонида Владимировича, начальника управления по организационно-разрешительной работе МВД РФ", - говорится в указе.

Также от своих должностей освобождены начальник главка вневедомственной охраны МВД РФ, генерал-лейтенант полиции Сергей Лебедев и его заместитель, генерал-майор полиции Александр Грищенко, начальник Центра спецназначения вневедомственной охраны, генерал-майор полиции Александр Жилкин и начальник Центра спецназначения сил оперативного реагирования, генерал-майор полиции Дмитрий Дейниченко, а также начальник управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу, генерал-майор полиции Сергей Сериков.

Этим же указом освобожден от должности начальник Центра специального назначения сил оперативного реагирования и аваиции МВД РФ, генерал-майор полиции Вячеслав Хаустов.