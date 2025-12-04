Путин: США предложили мирный план по Украине из 28 пунктов разбить на "четыре пакета"
В регионе
- 04 декабря, 2025
- 11:04
США предложили разбить 28 пунктов своего мирного плана по Украине на "четыре пакета" и обсуждать их в таком формате.
Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью India Today.
По его словам, подробно разбирался каждый пункт, и не со всеми из них Россия была согласна.
"Такие вопросы были, мы их обсуждали, но это сложная работа, - сказал он. - Где-то говорили о том, что да, это можем обсуждать, а на это согласиться не можем. Именно в таком ключе и шла беседа".
Путин также отметил, что добиться консенсуса по мирному плану урегулирования - непростая задача.
