Putin: ABŞ 28 maddəlik sülh planını "dörd paketə" bölməyi təklif edib
Region
- 04 dekabr, 2025
- 11:12
ABŞ irəli sürdüyü 28 maddədən ibarət sülh planını "dörd paketə" bölməyi və onları bu formatda müzakirə etməyi təklif edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin "India Today"ə verdiyi müsahibədə bildirib.
Onun sözlərinə görə, Rusiya planın bəzi bəndləri ilə razılaşmayıb.
Son xəbərlər
11:44
Lidiya Brito: UNESCO Yusif Məmmədəliyevin elm və mədəniyyətə verdiyi töhfələri yüksək qiymətləndirirDigər
11:42
Beynəlxalq Türk Akademiyasının prezidenti: Azərbaycan böyük alimləri ilə fəxr etməlidirElm və təhsil
11:38
Foto
Video
"Yasamal" bazarı və "İnşaatçılar" metrostansiyası ətrafında qanunsuz küçə satışına qarşı reyd keçirilibSağlamlıq
11:34
Norm sement istehsalında emal olunmuş qazma şlamından istifadəni sınaqdan keçiribBiznes
11:33
Nazirlik rəsmisi: Könüllülük Azərbaycan cəmiyyəti üçün strateji əhəmiyyət daşıyırDaxili siyasət
11:30
Azərbaycanın şin istehsalçısının ləğvi ilə bağlı komissiya yaradılırBiznes
11:29
ICESCO-nun Baş direktoru: Yusif Məmmədəliyevin irsi bu gün də elmi zənginləşdirirElm və təhsil
11:29
Azərbaycanın kollektor agentliyinin səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcəkMaliyyə
11:24