Президент России Владимир Путин сменил послов РФ в Турции и Узбекистане.

Как передает Report, Путин подписал указ об освобождении Алексея Ерхова от обязанностей посла России в Турции. Вместо этого он назначен послом в Узбекистане.

Другим указом Олег Мальгинов освобожден от должности посла РФ в Узбекистане и назначен послом в Турции.