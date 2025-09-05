Путин сменил послов РФ в Турции и Узбекистане
В регионе
- 05 сентября, 2025
- 13:18
Президент России Владимир Путин сменил послов РФ в Турции и Узбекистане.
Как передает Report, Путин подписал указ об освобождении Алексея Ерхова от обязанностей посла России в Турции. Вместо этого он назначен послом в Узбекистане.
Другим указом Олег Мальгинов освобожден от должности посла РФ в Узбекистане и назначен послом в Турции.
