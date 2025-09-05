Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    Путин сменил послов РФ в Турции и Узбекистане

    В регионе
    • 05 сентября, 2025
    • 13:18
    Путин сменил послов РФ в Турции и Узбекистане

    Президент России Владимир Путин сменил послов РФ в Турции и Узбекистане.

    Как передает Report, Путин подписал указ об освобождении Алексея Ерхова от обязанностей посла России в Турции. Вместо этого он назначен послом в Узбекистане.

    Другим указом Олег Мальгинов освобожден от должности посла РФ в Узбекистане и назначен послом в Турции.

    Россия Узбекистан Турция Владимир Путин послы
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Putin Türkiyə və Özbəkistandakı səfirləri dəyişib

    Последние новости

    14:00

    В центре Баку демонтируют незаконные конструкции на фасаде исторического здания

    Инфраструктура
    13:55

    Эльнур Мамедов: Перу предлагает отменить визовый режим с Азербайджаном

    Туризм
    13:50

    За 8 месяцев 2025 года в Азербайджане было выполнено 203 трансплантации органов

    Здоровье
    13:36

    Производство шелковых ковров в Азербайджане увеличилось почти вдвое

    Бизнес
    13:32

    Центр 4SIM в Азербайджане выбрал аудитора

    Финансы
    13:22

    Верховный суд вынес решение по уголовному делу обвиняемых по "Тертерскому делу"

    Происшествия
    13:21

    Оборот через новые кассовые аппараты в Азербайджане вырос на 12,3%

    Финансы
    13:20

    Юрий Гусев встретился с послом Словакии в Азербайджане

    Внешняя политика
    13:18

    Регистрация поступивших на вакантные места бакалавриата начнется со следующей недели

    Наука и образование
    Лента новостей