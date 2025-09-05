İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Region
    • 05 sentyabr, 2025
    • 13:23
    Putin Türkiyə və Özbəkistandakı səfirləri dəyişib

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Türkiyə və Özbəkistandakı Rusiya səfirlərini dəyişdirib.

    "Report" xəbər verir ki, Putin Aleksey Yerxovu Rusiyanın Türkiyədəki səfiri vəzifəsindən azad edən fərman imzalayıb. Bunun əvəzinə o, Özbəkistana səfir təyin edilib.

    Digər fərmanla Oleq Malginov Rusiyanın Özbəkistandakı səfiri vəzifəsindən azad edilərək Türkiyəyə səfir təyin edilib.

