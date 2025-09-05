Putin Türkiyə və Özbəkistandakı səfirləri dəyişib
Region
- 05 sentyabr, 2025
- 13:23
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Türkiyə və Özbəkistandakı Rusiya səfirlərini dəyişdirib.
"Report" xəbər verir ki, Putin Aleksey Yerxovu Rusiyanın Türkiyədəki səfiri vəzifəsindən azad edən fərman imzalayıb. Bunun əvəzinə o, Özbəkistana səfir təyin edilib.
Digər fərmanla Oleq Malginov Rusiyanın Özbəkistandakı səfiri vəzifəsindən azad edilərək Türkiyəyə səfir təyin edilib.
Son xəbərlər
14:09
Avropa çempionatının seçmə mərhələ oyunu qəza səbəbindən təxirə salınıbFutbol
14:01
Elnur Məmmədov: Peru Azərbaycanla viza rejimini tamamilə ləğv etməyi təklif edirTurizm
14:00
İqtisadi Elmi Tədqiqat İnstitutu auditor seçibMaliyyə
13:40
Azərbaycan Həndbol Federasiyasının rəsmisi: "Komandalarımızın təcrübəsi çox olsaydı, xatirə turnirində daha yüksək yerlər tutardılar"Futbol
13:40
Bakının 28 May küçəsindəki tarixi abidənin icazəsiz konstruksiyaları sökülürİnfrastruktur
13:29
Azərbaycanda 544 nəfər ölümündən sonra donor olmaq üçün qeydiyyatdadır - RƏSMİSağlamlıq
13:26
Yuri Qusev Slovakiyanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşübXarici siyasət
13:23
Putin Türkiyə və Özbəkistandakı səfirləri dəyişibRegion
13:21