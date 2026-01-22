Путин сегодня обсудит с представителями США взнос в Совет мира

Президент России Владимир Путин сообщил, что на сегодняшней встрече с представителями США планирует обсудить возможность взноса в "Совет мира" средств из замороженных активов РФ.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом он сказал в ход встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом, который находится в Москве с визитом.

"Мы такие варианты обсуждали и раньше с представителями американской администрации, и сегодня планируется встреча и беседа на эту тему в Москве", - сказал президент РФ.

Он отметил, что инициатива президента США Дональда Трампа по созданию "Совета мира" направлена на урегулирование ситуации в Палестине и секторе Газа.