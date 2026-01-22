İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Region
    • 22 yanvar, 2026
    • 15:17
    Putin bu gün Sülh Şurasına vəsait ayırma imkanını müzakirə edəcək

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bildirib ki, bu gün ABŞ nümayəndələri ilə görüşündə ölkəsinin dondurulmuş aktivlərindən Sülh Şurasına vəsait ayırma imkanını müzakirə etməyi planlaşdırır.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, o bu barədə Moskvada səfərdə olan Fələstin Prezidenti Mahmud Abbas ilə görüşü zamanı bildirib.

    "Belə variantları əvvəllər də ABŞ administrasiyasının nümayəndələri ilə müzakirə etmişik və bu gün Moskvada bu mövzuda görüş və müzakirə planlaşdırılır", - Rusiya Prezidenti deyib.

    O qeyd edib ki, ABŞ Prezidenti Donald Trampın Sülh Şurasının yaradılması təşəbbüsü Fələstində və Qəzza zolağında vəziyyətin tənzimlənməsinə yönəlib.

    Vladimir Putin Qəzza Sülh Şurası Fələstin Mahmud Abbas
    Путин сегодня обсудит с представителями США взнос в Совет мира

