Путин считает, что управление в Газе следует передать администрации Аббаса

Власть в секторе Газа лучше передать администрации президента Палестины Махмуда Аббаса или же местной милиции.

Как передает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Насколько я понимаю, в этом плане (мирном плане президента США Дональда Трампа по урегулированию в Газе - ред.) изложена возможность передачи власти палестинской администрации. На мой взгляд, лучше бы вообще все передать под управление президента Аббаса и сегодняшней администрации Палестины. Ну, может быть, им сложно будет решать вопросы, связанные с безопасностью", - выразил свою позицию Путин.

Он также уточнил, что в плане предусматривается и возможность передачи контроля над сектором Газа и местной милиции для обеспечения безопасности. "Ну, разве это плохо? На мой взгляд, это хорошо", - отметил Путин.

По словам главы государства, возникает, конечно, несколько вопросов. "Первое. Как долго будет работать эта международная администрация? И кому потом будет передана власть, - указал он.

Ранее мирный план Трампа по Газе был опубликован Белым домом после встречи американского лидера с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Последний поддержал инициативу США.

План, состоящий из 20 пунктов, предполагает освобождение всех израильских заложников, капитуляцию ХАМАС, допуск гуманитарной помощи в сектор Газа в необходимом объеме, а также переход анклава под управление временной администрации под руководством технократического, аполитичного Палестинского комитета. Нетаньяху внес поправки в план: теперь поэтапный процесс вывода из Газы частей ЦАХАЛ напрямую увязывается с прогрессом в разоружении ХАМАС, а Израилю предоставляется право приостановить вывод войск.