Путин: Россия готова повысить уровень переговоров с Украиной
В регионе
- 03 сентября, 2025
- 18:21
Россия готова повысить уровень переговорной группы с Украиной в случае возникновения такой необходимости.
Как сообщает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
"Если возникнет необходимость что-то сделать направленное на повышения уровня, доведения ее (переговорной группы - ред.) до политического уровня, мы к этому готовы. Я бы сейчас не хотел конкретизировать, называть какие-то конкретные фамилии. Но мы готовы на то, чтобы повысить это до действительно высокого политического уровня. Важен результат", - сказал он.
