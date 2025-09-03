Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Путин: Россия готова повысить уровень переговоров с Украиной

    В регионе
    • 03 сентября, 2025
    • 18:21
    Путин: Россия готова повысить уровень переговоров с Украиной

    Россия готова повысить уровень переговорной группы с Украиной в случае возникновения такой необходимости.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    "Если возникнет необходимость что-то сделать направленное на повышения уровня, доведения ее (переговорной группы - ред.) до политического уровня, мы к этому готовы. Я бы сейчас не хотел конкретизировать, называть какие-то конкретные фамилии. Но мы готовы на то, чтобы повысить это до действительно высокого политического уровня. Важен результат", - сказал он.

    российско-украинская война Владимир Путин
    Putin: Rusiya Ukrayna ilə danışıqların səviyyəsini artırmağa hazırdır

    Лента новостей