Putin: Rusiya Ukrayna ilə danışıqların səviyyəsini artırmağa hazırdır
Digər ölkələr
- 03 sentyabr, 2025
- 18:31
Rusiya Ukrayna ilə danışıqların səviyyəsini artırmağa hazırdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Pekində keçirilən mətbuat konfransında bildirib.
"Əgər səviyyəni artırmaq, onu (danışıqlar qrupunu – red.) siyasi səviyyəyə çatdırmaq üçün nəsə etmək zərurəti yaranarsa, biz buna hazırıq. Mən indi konkretləşdirmək, hər hansı konkret soyadları səsləndirmək istəməzdim. Lakin biz bunu həqiqətən yüksək siyasi səviyyəyə çatdırmağa hazırıq. Nəticə vacibdir", - o söyləyib.
Son xəbərlər
19:08
Qarabağda Azərbaycan QHT-lərinin Əməkdaşlıq Forumu keçiriləcəkQarabağ
19:02
Video
"Özbəkistan 24" kanalı "Baku TV" haqqında xüsusi süjet hazırlayıbMedia
18:52
Misir Prezidenti azərbaycanlı alimi birinci dərəcəli ordenlə təltif edibDiaspor
18:51
Azərbaycanlı akademik BMT-nin Cenevrə sammitində Qərbi azərbaycanlıların hüquqları barədə çıxış edibXarici siyasət
18:44
Putin Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində problemlərin olduğunu etiraf edibDigər
18:36
ABŞ-Gürcüstan hərbi tərəfdaşlığı müzakirə olunubRegion
18:31
Ali təhsil müəssisələrinin boş qalan yerlərinə qəbul nəticələri elan olunubElm və təhsil
18:31
Putin: Rusiya Ukrayna ilə danışıqların səviyyəsini artırmağa hazırdırDigər ölkələr
18:30