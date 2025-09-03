Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Путин: РФ никогда не сомневалась в праве Украины вступить в Евросоюз

    В регионе
    • 03 сентября, 2025
    • 17:51
    Россия всегда была против членства Украины в Североатлантическом альянсе, но никогда не сомневалась в ее праве вступить в Евросоюз.

    Как передает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине.

    "Мы всегда возражали против того, чтобы Украина была членом этого Североатлантического блока, но никогда не ставили под сомнение ее право заниматься своей экономической и хозяйственной деятельностью так, как она хочет. В том числе это касается и членства в ЕС", - пояснил Путин.

