Путин: РФ никогда не сомневалась в праве Украины вступить в Евросоюз

Россия всегда была против членства Украины в Североатлантическом альянсе, но никогда не сомневалась в ее праве вступить в Евросоюз.

Как передает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине.

"Мы всегда возражали против того, чтобы Украина была членом этого Североатлантического блока, но никогда не ставили под сомнение ее право заниматься своей экономической и хозяйственной деятельностью так, как она хочет. В том числе это касается и членства в ЕС", - пояснил Путин.