Путин: РФ не заинтересован в дальнейшем подстегивании гонки вооружений
- 22 сентября, 2025
- 15:52
Россия не заинтересована в дальнейшем подстегивании гонки вооружений.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности страны.
По его словам, страна готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
"Истечение ДСНВ в 2026 году означает исчезновение последнего соглашения о прямых ограничениях на ракетный потенциал", - сказал он, отметив, что полный отказ от наследия ДСНВ стал бы ошибочным.
