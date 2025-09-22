Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Путин: РФ не заинтересован в дальнейшем подстегивании гонки вооружений

    В регионе
    • 22 сентября, 2025
    • 15:52
    Путин: РФ не заинтересован в дальнейшем подстегивании гонки вооружений

    Россия не заинтересована в дальнейшем подстегивании гонки вооружений.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности страны.

    По его словам, страна готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

    "Истечение ДСНВ в 2026 году означает исчезновение последнего соглашения о прямых ограничениях на ракетный потенциал", - сказал он, отметив, что полный отказ от наследия ДСНВ стал бы ошибочным.

    Лента новостей