Путин: РФ не заинтересован в дальнейшем подстегивании гонки вооружений

Россия не заинтересована в дальнейшем подстегивании гонки вооружений.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности страны.

По его словам, страна готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

"Истечение ДСНВ в 2026 году означает исчезновение последнего соглашения о прямых ограничениях на ракетный потенциал", - сказал он, отметив, что полный отказ от наследия ДСНВ стал бы ошибочным.