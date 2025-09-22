İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Putin: Rusiya silahlanma yarışını qızışdırmaqda maraqlı deyil

    Region
    • 22 sentyabr, 2025
    • 15:56
    Putin: Rusiya silahlanma yarışını qızışdırmaqda maraqlı deyil

    Rusiya silahlanma yarışını daha da qızışdırmaqda maraqlı deyil.

    "Report"un yerli KİV-ə istinadən məlumatına görə, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bəyan edib.

    Onun sözlərinə görə, ölkə 5 fevral 2026-cı ildən sonra bir il ərzində Strateji Hücum Silahlarının Azaldılması Müqaviləsinə (START) uyğun olaraq məhdudiyyətlərə riayət etməyə hazırdır.

    "2026-cı ildə START-ın müddətinin bitməsi raket potensialına birbaşa məhdudiyyətlər qoyan son sazişin yox olması deməkdir", - deyə o bildirib və qeyd edib ki, START-ın irsindən tam imtina səhv olardı.

    Putin Rusiya silahlandırmaq
    Путин: РФ не заинтересован в дальнейшем подстегивании гонки вооружений

    Son xəbərlər

    17:23

    Laza kəndindən palçıqlı sel keçib

    Hadisə
    17:19

    "Bank of Baku"dan SƏHİYYƏ, TİBB işçiləri üçün 50 000 manata qədər KOMİSSİYASIZ kredit

    Maliyyə
    17:17

    Azərbaycanın neft-qaz sektoruna qoyulmuş xarici investisiyaların dəyəri açıqlanıb

    Energetika
    17:11

    Sabah İmişli və Saatlıda 2500-dən çox abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    17:06

    Əli Əsədov Laosun Baş prokuroru ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    17:04
    Foto

    Mingəçevirdə "Olimpiya Ümidləri" beynəlxalq karate turniri təşkil olunub

    Fərdi
    16:59

    Putin TŞ üzvləri ilə miqrasiya məsələlərini müzakirə edib

    Region
    16:56

    EBRD Azərbaycanda islahatların katalizatoru olmağa köklənib

    Maliyyə
    16:55

    Macarıstan şirkətləri Qarabağın bərpasına investisiya yatırmağa hazırdırlar

    Qarabağ
    Bütün Xəbər Lenti