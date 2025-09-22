Putin: Rusiya silahlanma yarışını qızışdırmaqda maraqlı deyil
- 22 sentyabr, 2025
- 15:56
Rusiya silahlanma yarışını daha da qızışdırmaqda maraqlı deyil.
"Report"un yerli KİV-ə istinadən məlumatına görə, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bəyan edib.
Onun sözlərinə görə, ölkə 5 fevral 2026-cı ildən sonra bir il ərzində Strateji Hücum Silahlarının Azaldılması Müqaviləsinə (START) uyğun olaraq məhdudiyyətlərə riayət etməyə hazırdır.
"2026-cı ildə START-ın müddətinin bitməsi raket potensialına birbaşa məhdudiyyətlər qoyan son sazişin yox olması deməkdir", - deyə o bildirib və qeyd edib ki, START-ın irsindən tam imtina səhv olardı.
